«Пушкин для всех»: в Казани пройдет шестидневный фестиваль ко дню рождения поэта

В Казани с 1 по 6 июня состоится фестиваль русской культуры «ПушкинФЕСТ — 2022», который приурочен ко дню рождения поэта. Зрителей ждут концерты, спектакли, выставки и лектории. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила председатель русского национально-культурного объединения Ирина Александровская.

«В этом году „ПушкинФЕСТ“ проводится в третий раз. Как филолог я не очень хорошо отношусь к слову „фест“. В перспективе, возможно, мы изменим название. Я бы предложила варианты „Пушкин наш“ или „Пушкин — все“. Я думаю, что горожанам разного возраста найдется, что посмотреть с 1 по 6 июня», — отметила спикер.

Цель этого фестиваля — бережно сохранить и дать дальнейший посыл к развитию русских культурных традиций как литературных, так и художественных, музыкальных и театральных, добавила директор культурного центра имени Пушкина в Казани Галина Елистратова.

«Эти традиции на протяжении нескольких веков являются важнейшим инструментом для воспитания, образования и просвещения. Литературное наследие Пушкина, а также других писателей, поэтов, мастеров словесности и декоративно-прикладного творчества объединяют на нашем фестивале людей всех возрастов», — пояснила она.

Программа разбита по дням на своеобразные блоки. В первый день состоится премьера в КЦ имени Пушкина спектакля «О попе и работнике его балде», также с 1 по 3 июня ожидаются выставки, литературные и художественные программы в дворянском стиле, а также ретротанцплощадка, лекторий и музыкально-поэтическая лаборатория, сообщила режиссер фестиваля Дина Башкирова.

«2 июня будет посвящено науке. К нам приедут лекторы из Москвы и Санкт-Петербурга. На базе КЦ имени Пушкина пройдет музыкально-поэтическая лаборатория „Музыка и слова народные“, где обсудят вопросы авторства народных песен. Третьего числа зрители и гости погрузятся в дворянскую культуру, будет незабываемый концерт классической музыки. Желательно прийти нарядными, в длинных платьях и официальной одежде», — пояснила она.

В парке «Черное озеро» 4 и 5 июня внимание будет уделено именно народной культуре. 4 июня с 13 часов начнет работать ярмарка и фудкорт с русской кухней, площадки народных игр и танцев. Выступит театр «Петрушки» из Санкт-Петербурга со спектаклем «Папьемошенники», а также концерт фольклорных коллективов республики. В завершении дня группа «Отава Ё» исполнит русские народные композиции, стилизованные под современный стиль, сообщила режиссер.

«На следующий день, 5 июня, мы будем отмечать уже день рождения культурного центра имени Пушкина. Выступят все коллективы, которые работают там, а также гости. Будет открытый литературный лекторий, ретротанцплощадка, выступит духовой оркестр МВД, а также программа для детей», — заявила она.

В последний день фестиваля состоится торжественная встреча у памятника Пушкину — около татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.

Подробнее о программе фестиваля можно ознакомиться на сайте.