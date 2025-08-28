Пушки из бересты и елецкие кружева: «Победоносную Россию» в промыслах показывает «Хазинэ»

О «Победоносной России» с помощью произведений народных художественных промыслов мастеров со всей страны рассказывает новая выставка, которая открылась сегодня в Казанском Кремле, в галерее «Хазинэ».

Костромская скань, тобольский косторезный промысел, елецкие кружева, томские берестяные изделия (например, пушки), а также гжель, дымковская игрушка и многое другое. В пяти залах представлено около 500 уникальных изделий, как сувенирных образцов, так и музейных экспонатов.

Выставка «Победоносная Россия в искусстве народных художественных промыслов» – это еще и конкурс среди мастеров и организаций, которые подобные изделия учат делать и изготавливают сами. Проект получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив, а его соучастниками стали художники из 40 регионов России и 60 учреждений – музеев, учебных заведений, мастерских, поэтому выставка получилась разнообразной и занятной.

«Конечно, все, что здесь показано, уникально. Я спрашивала, как прошла эта выставка в Уфе, в Краеведческом музее. С большим интересом население смотрело экспонаты, задавало вопросы и, конечно же, участвовало в мастер-классах. Это огромное подспорье, огромная часть музейной деятельности, когда приходят мастера из разных регионов и дают бесплатные мастер-классы», – сказала на открытии выставки директор Музея ИЗО Татарстана Розалия Нургалеева.

Она отметила, что выставка, по ее мнению, укрепит веру в то, что национальное, прикладное, народное искусство – живо.

«Я, например, с удивлением узнала, что деревянные ростовые скульптуры [представленные на выставке] сделаны мастером, который живет в соседней Марий Эл. А мы этого не знаем!» – поделилась Нургалеева.

Руководитель музея имела в виду резные композиции из деревянных скульптур в человеческий рост. Их делает резчик, чемпион мира по скоростной резьбе по дереву Владимир Алманов. На выставку в Казань приехали две такие композиции.

До Казани выставка побывала в Уфе и в Москве. В столице Татарстана проходит уже третий, заключительный этап конкурса. Художники выдвигали свои работы по номинациям «Художественная обработка дерева», «Роспись по металлу», «Керамика», «Ювелирное искусство» и т.д.

По условиям конкурса, изделия должны быть посвящены историческим вехам России или выдающимся деятелям и событиям в жизни современного российского общества. Палитра экспонатов включает в себя все – от богатырей до космонавтов.

«Казань издревле славится своими мастерами. В Республике Татарстан уделяется огромное внимание развитию народных художественных промыслов. Для наших мастеров открытие подобной выставки – настоящий подарок. Есть, что посмотреть, есть, что изучить, перенять опыт и поделиться опытом развития наших народно-художественных промыслов», – отметила на вернисаже заместитель директор по научно-издательской деятельности Ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан Гульназ Латыпова.

Один из залов выставки отведен под зону мастер-классов «Город мастеров». До 7 сентября в часы работы экспозиции бесплатно здесь каждый желающий может что-то вышить или свалять, сделать текстильную игрушку, расписать ткани и дерево, сплести из лыка. Есть в программе мастер-классов и занятие по одному из татарских народных промыслов – кожаной мозаике.

После 7 сентября выставка «Победоносная Россия в искусстве народных художественных промыслов» будет работать уже без зоны мастер-классов до 21 сентября.