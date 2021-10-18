Пушкарев: За год в Татарстане 494 ребенка обрели семьи

За год в Татарстане 494 ребенка из детских домов были приняты в приемные семьи, либо на них была оформлена родственная опека и опекунство. Такие данные озвучил сегодня руководитель клуба для приемных родителей Казани «Родные сердца» Владимир Пушкарев на дискуссионной площадке в ТРО ВПП «Единая Россия» в Казани.

«Не всегда общество положительно относится к таким детям. Ярлык „детдомовские дети“ присутствует до сих пор, что является поводом для буллинга. Специалистов-психологов в школах не хватает, а специалистов, которые бы работали с приемными семьями, не хватает катастрофически. Только по Казани 1,5 тыс. детей воспитываются в таких семьях. На эту огромную армию взрослых и детей в городе действует один центр содействия семейному устройству», — сказал он.

Владимир Пушкарев предложил Минобру РТ и органам опеки на местах оказывать всестороннюю поддержку родителям, желающим открыть такие клубы. Спикер также отметил, что «в республике статус многодетных для приемных семей не предусмотрен». Кроме того, он заострил внимание на низком уровне оплаты труда приемных родителей.

На дискуссионной площадке, организованной в ТРО ВПП «Единая Россия» в Казани, общественные эксперты обсудили вопросы поддержки семей и детей. В частности, были затронуты проблемы многодетных, приемных и молодых семей.