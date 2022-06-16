«Пускай катится на все четыре стороны»: ветеран ЦСКА раскритиковал воспитанника «Рубина»

Легенда ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал информацию о том, что бывший полузащитник «Рубина» Ильзат Ахметов просил у армеского клуба за продление контракта заработную плату в 1.8 млн евро за сезон, а также 2 млн евро отступных. По словам экс-игрока ЦСКА, цена Ахметова — не больше десяти тысяч долларов.

«Зарплата в 1.8 млн евро для него не просто многовато. Цена Ахметова — не больше десяти тысячи долларов, никто больше за него давать не будет! Не хочет так, то пускай катится на все четыре стороны. К кому он собрался уходить? ЦСКА он не нужен, абсолютно. Ильзат играет только поперек и назад. Что это за полузащитник, который не врывается в атаку?» — цитирует Пономарева Metaratings.

Напомним, 24-летний футболист является воспитанником «Рубина», а также самым молодым дебютантом в истории казанского клуба. Полузащитник дебютировал за основную команду казанского клуба в матче 1/16 финала Кубка России против «Луча-Энергии» в 16 лет.

В составе «Рубина» Ахметов выступал в период с 2014 по 2018 год, проведя 34 матча и сделав 3 результативные передачи.

Ранее стало известно о том, что футболист покинул ЦСКА, поскольку его не устроила зарплата в 1.4 млн евро.