Пушка! Шикарный гол футболистки «Рубина» попал на видео

Футболистка женского «Рубина» Алина Зайнутдинова забила гол с дальней дистанции в ворота «Краснодара» в матче 14-го тура женской Суперлиги.

На кадрах видно, как после сильного удара девушки мяч от перекладины отскочил за линию ворот. Таким образом, «Рубин» довел свое преимущество в матче до 2:0.

Отметим, что до перехода в казанский клуб, Зайнутдинова играла за «Уфу»

Женская команда «Рубин» без учета сегодняшнего матча занимала седьмое место в таблице по итогам 13-ти туров чемпионата. В таблице первенства лидирует питерский «Зенит».

Напомним, что мужской «Рубин» вылетел в ФНЛ, заняв 15-е место по итогам сезона в РПЛ.