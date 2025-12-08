Пушистый пожарный: история кота-талисмана отдельного поста в Заинском районе РТ

Фото: mchs.tatarstan.ru

В Министерстве по делам гражданской обороны и ЧС Татарстана рассказали историю о том, как спасенный кот стал талисманом пожарного поста.

В 2023 году в селе Средние Пенячи Заинского района произошел пожар в нежилом доме. При тушении огня пожарные отдельного поста Нижнее Бишево Нижнекамского отряда противопожарной службы обнаружили раненого кота. Не раздумывая, они забрали его с собой, чтобы помочь обрести новый дом.

Кот остался жить в здании поста, став его полноправным обитателем. Так началась новая жизнь «пушистого пожарного», который быстро превратился в любимца коллектива.

С тех пор у поста появился свой талисман – кот по кличке «Пожарный 65». Цифра в его имени символична: именно под таким номером значился дом, из которого его спасли.

«Он стал полноценным членом нашего коллектива. Встречает нас с выездов, „проверяет” технику и даже присутствует на построениях», – рассказывают пожарные.