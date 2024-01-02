«Пушистое украшение парков»: где покормить белок в Казани

Учет белок в Татарстане специалисты природоохранного ведомства ведут в зимнее время по их следам, оставленным на снегу

Фото: Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Продолжительность жизни белки составляет 3-4 года»

Учет белок в Татарстане специалисты природоохранного ведомства ведут в зимнее время по их следам, оставленным на снегу, по специальной методике.

«Продолжительность жизни белки в среднем составляет 3-4 года. По результатам последнего учета их численность в Татарстане составляет около 5 тысяч. Белок можно встретить в лесах и парках Сабинского, Мамадышского, Агрызского, Зеленодольского, Нурлатского, Аксубаевского, Арского, Рыбно-Слободского, Черемшанского, Алькеевского, Балтасинского и Елабужского районов», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам.

Условия для жизни белок в Татарстане не очень хорошие, считает начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Ринат Чиспияков. Дело в том, что зверьки живут в хвойных лесах, а их в нашем регионе немного. Они питаются семенами из шишек сосновых и еловых деревьев, орехами, а также семенами некоторых лиственных деревьев, ягодами и молодыми почками. Белки встречаются не во всех районах республики, однако их можно наблюдать в парках Казани. Собеседник «Татар-информа» пояснил, что, вопреки расхожему мнению, сами белки в город не идут и не тянутся к людям.

«Сейчас очень модно заселять белок в городские парки как украшение. Городские службы их завозят и выпускают», – сообщил специалист.

Белок можно повстречать в городе в самых неожиданных местах Фото: © «Татар-информ»

Где можно встретить белок

Белок можно повстречать в городе в самых неожиданных местах. К примеру, они поселились вблизи КФУ – около зданий Института фундаментальной медицины и биологии, расположенных недалеко от парка Горького, а также рядом с Научной библиотекой им. Лобачевского. Около библиотеки сотрудники Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ даже установили специальный домик.

«Белки могут совершать достаточно серьезные миграции на десятки и даже сотни километров. Перемещения происходят по разным причинам. Например, это может быть недостаток корма», – сообщил старший преподаватель кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии, заведующий Зоологическим музеем и гербарием им. Эверсмана КФУ Александр Беляев.

По его словам, в последние годы белок в республике стало больше. Спикер отметил, что в течение сезона питание грызунов меняется. Когда корма мало, белки поедают веточки и даже насекомых. На численность их популяции влияют различные факторы, в том числе количество хищников.

«Опасность для белок представляют куницы, крупные хищные птицы – совы и ястреб-стервятник», – уточнил Беляев.

Спикер заметил, что еще 30 лет назад белок в Казани было немного, но в последние годы они встречаются часто. Преподаватель КФУ видел пушистых зверьков в районе Дербышек, на Дубравной и на Лебяжьем. Еще белки живут в парке Горького, Лядском и Ленинском саду.

В Русско-Немецкой Швейцарии поставили «Домик Анка и Маринки»

В Русско-Немецкой Швейцарии экоактивисты периодически подкармливают белок и мастерят для них специальные многоэтажные кормушки. Грызуны здесь на особом счету, неравнодушные люди даже дали им клички.

«В том году весной у нас появились четыре белки, но одна из них куда-то убежала. Сейчас часто встречаются три мелких зверька. Мы их подкармливаем. Белкам нельзя давать ничего соленого и жареного, мучное тоже нежелательно. Самый подходящий корм – грецкие орехи. Также я кладу в кормушку капустные листья», – сообщил экоактивист Тимур Ескараев.

С прошлого года у белок появился собственный домик, который смастерили любители природы, и назвали его «Домик Анка и Маринки». В этом сезоне у Анка и Маринки появились бельчата. Они совсем не боятся людей и берут семечки и орехи прямо с рук.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе мэрии Казани, в октябре 2023 года частный инвестор по согласованию со специалистами Госкомитета РТ по биоресурсам выпустил в Горкинско-Ометьевском лесу несколько беличьих семей. Организаторы акции обратились в Дирекцию парков и скверов Казани с инициативой установить аппараты с кормом для белок. На сегодняшний день помимо вендинговых аппаратов в парке установлены кормушки, куда кладут корм посетители.

Подкармливать белок в городе нужно обязательно, без этого они просто не выживут, им не хватит естественного корма Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Белки могут быть переносчиками бешенства»

По словам Рината Чиспиякова, подкармливать белок в городе нужно обязательно, без этого они просто не выживут, им не хватит естественного корма. Люди кормят зверьков орехами, но это очень калорийная пища. Им также можно давать семечки и сухарики.

Белки – подвижные животные, расходуют много энергии. Они устраивают гнезда в дуплах деревьев, иногда занимают скворечники. Грызуны весьма доверчивы и берут корм с рук людей, но трогать их нежелательно.

«Если белке что-то не понравится, она испугается и укусит. Кроме того, они могут быть переносчиками болезней и инфекций. Если укусила белка, ранку нужно обработать, лучше обратиться в травмпункт», – добавил Чиспияков.

Беляев тоже рекомендовал людям не кормить белок с рук, особенно детям. Ведь этот лесной зверек имеет острые когти и может поранить человека. Во-вторых, белки могут быть переносчиками опасных для человека заболеваний и инфекций. К примеру, в каких-то регионах они были переносчиками бешенства. Поэтому лучше всего класть корм в кормушки и любоваться шустрыми и запасливыми грызунами издали.