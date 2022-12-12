Пушилин заявил об усилении контрбатарейной борьбы из-за обстрелов Донецка

Российские военные усиливают контрбатарейную борьбу из-за усилившихся обстрелов Донецка. Подразделения продвигаются вперед, оттесняя ВСУ по всей линии соприкосновения, отметил в видеообращении врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«По всей линии соприкосновения мы видим продвижение наших подразделений вперед», — заявил он в своем телеграм-канале.

По словам Пушилина, на некоторых участках войска ежедневно продвигаются на 100-200 метров, однако на других «важны и 10-20 метров, если это улучшает позиции».

Врио главы ДНР отметил, что противник продолжает обстреливать центральную часть города. Как правило, удары наносятся с нескольких направлений, в частности из Нейталово, Тоненького. Устранение огневых точек противника продолжается, хотя ВСУ прячут артиллерию в карьерах, ведя оттуда обстрелы.