Пушилин заявил об уничтожении плацдарма ВСУ на Краснолиманском направлении

Союзные силы уничтожили на Краснолиманском направлении плацдарм украинских войск – он располагался на восточном берегу реки Жеребец, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, с этого плацдарма ВСУ пытались взять под контроль трассу Кременная-Сватово.

Пушилин подчеркнул, что на Краснолиманском направлении «ситуация динамично меняется». «Там 20-я армия отражала атаки противника несколько дней подряд, сейчас была возможность перейти уже в контрнаступление и выбить противника уже из населенных пунктов Макеевка Краснолиманского района, Новосадовое», – цитирует его РИА Новости.

В конце сентября Пушилин заявлял, что Красный Лиман находится в полукольце, союзные силы потеряли контроль над двумя населенными пунктами в ДНР — Ямполем и Дробышево. Чуть позже наступление ВСУ далось остановить, но при этом в Минобороны сообщили, что из-за угрозы окружения войска отведены из Красного Лимана. Позднее сообщалось, что ситуация на Краснолиманском направлении стабилизируется.

Военную спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин.