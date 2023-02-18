Пушилин заявил об улучшении позиций ВС России в Марьинке

Российским военным удалось улучшить свои позиции в районе Марьинки, несмотря на сопротивление противника. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

«По Марьинке в западной части там тоже есть улучшение позиции. Там существенным является продвижение на каждые 30-50 метров — это уже достижение», — приводит его слова РИА Новости.

Как отметил Пушилин, движение вперед затруднено мощными укреплениями, которые готовились задолго до боевых действий, а также постоянной переброской резервов ВСУ.

Тем не менее, заверил врио главы региона, Марьинка будет освобождена в ближайшем будущем.