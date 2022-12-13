Пушилин заявил об изменении ситуации в зоне СВО после прибытия мобилизованных

Мобилизованные военнослужащие, которые прибыли на линию боевого соприкосновения, изменили и продолжают менять ситуацию для российских военных в лучшую сторону, заявил врио ДНР Денис Пушилин. По его словам, сказалось это в том числе на военных народной республики, которые смогли отдохнуть с прибытием резервов.

«[Прибытие на линию боевого соприкосновения мобилизованных] уже поменяло ситуацию. Почему? У нас [в ДНР ] изначально прошла мобилизация, и она была всеобщей, и, конечно же, людям нужна была ротация, людям нужно было отдохнуть… В целом, сейчас наши бойцы на передовой, и другие подразделения… видят, что резервы есть, они видят, что эти резервы подготавливаются… Ситуация и изменилась, и продолжает меняться в лучшую сторону», – приводит его слова РИА Новости.

Пушилин также напомнил, что решился давно азревший вопрос по демобилизации студентов, которые уже возвратились к учебе. Ранее поручние вернуть мобилизованных студентов ДНР и ЛНР дал Президент Владимир Путин.

Напомним, частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября по 28 октября. Призвать для службы в зоне СВО планировалось 300 тыс. резервистов, однако, по словам Путина, с учетом добровольцев в это время на службу поступило 313 тыс. бойцов.