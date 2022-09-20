Пушилин заявил о наступлении союзных сил и наращивании темпов освобождения ДНР

На артемовском направлении союзные силы ВС РФ, народной милиции ДНР и ЛНР перешли в наступление, активно отбивая атаки ВСУ, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, в вопросе полного освобождения территории Донецкой народной республики он настроен «оптимистично».

«Союзные силы уже с оборонительных позиций на окраинах Артемовска перешли к новой стадии. То есть уже выдвигаются в жилые кварталы, и также уже есть определенное продвижение в районе Артемовского завода шампанских вин, известного завода», — заявил Пушилин в эфире проекта «Соловьев Live».

Скорость освобождения ДНР будет расти, уверен он. «У меня оптимизма прибавилось в плане скорости освобождения территории, а в совокупности с теми политическими решениями, которые сейчас принимаются, ситуация будет идти совершенно уже по другому сценарию», – цитирует его РИА Новости.

На фоне активных действий ВСУ и попыток контрнаступления Пушилин на минувшей неделе заявлял о сложной, но контролируемой ситуации в регионе.

Напомним, о полном освобождении ЛНР министр обороны Сергей Шойгу доложил Президенту России Владимиру Путину 3 июля.