Пушилин заявил о напряженной, но контролируемой ситуации на линии соприкосновения

Ситуация на линии соприкосновения в Донецкой народной республике напряженная, но контролируемая. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Ситуация на линии фронта напряженная, но контролируемая», — поделился своим видением ситуации собеседник агентства.

Кроме того, по утверждению Пушилина, силы Народной милиции ДНР даже продвигаются вперед по ряду направлений. «Тяжело, но продвигаются», — сообщил он.

Отдельно глава ДНР опроверг появившиеся в Сети слухи о захвате Вооруженными силами Украины территории разрушенного в 2014-2015 годах Донецкого аэропорта.

Ранее власти Донецкой народной республики рассказали, что в Харьковской области российские войска оставили город Изюм. В Министерстве обороны РФ заявили, что из районов Изюма и Балаклеи силы были переброшены на Донецкое направление. Позднее Денис Пушилин признал тяжесть ситуации в Красном Лимане.