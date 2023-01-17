Пушилин заявил, что военным не запрещают носить бороды и пользоваться планшетами

Военным в Донбассе не запрещали отращивать бороды, а также пользоваться личными автомобилями и планшетами. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Многие Telegram-каналы и военкоры обсуждали возможный запрет на ношение бороды среди наших военнослужащих, особенно на передовой, запрет на использование личного автотранспорта, запрет на планшеты <...>. Я связался с нашей комендатурой и уточнил: никаких подобных проверяющих с такими гениальными идеями (в кавычках) не приезжало, никаких подобных команд не спускалось», — поделился своим пониманием ситуации в войсках Пушилин.

Кроме того, врио главы ДНР назвал саму идею введения подобных запретов абсурдной. По его мнению, «ничего бы хорошего она не прибавила», а только вызвала бы недопонимание у военнослужащих.

Ранее в социальных сетях общественники и военные корреспонденты заявили о предполагаемом запрете ношения бороды, использования личного автотранспорта и планшетов военнослужащими.

«Кроме попыток запретить „неуставной“ автотранспорт фронтовиков начали напрягать бритьем бород, стрижкой и уставной формой, что в условиях передовой, мягко говоря, затруднительно соблюдать. Также есть проблемы с запретом технических средств, [таких] как планшеты и смартфоны <…>», — написал, в частности, блогер Денис Безсонов.

Журналист Андрей Медведев также сообщил, что подобные указания поступили в войска. По его словам, от запрета на личные автомобили в первую очередь пострадали бы помогающие военным волонтеры.