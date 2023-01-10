Пушилин заявил, что Соледар скоро будет взят под контроль

Российские военные близки к взятию Соледара. Об этом заявил в эфире Первого канала врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Действительно, сейчас все внимание приковано и к Артемовску (украинское название — Бахмут — прим. Т-и), и к Соледару — наверное, в большей части, потому что там сейчас разворачиваются события ровно таким образом, что город очень близок к освобождению. Дается это очень большой ценой», — заметил Пушилин.

При этом, по словам врио главы ДНР, бои на данный момент сместились в западную часть Соледара. По его мнению, сейчас «по сути, это единственное направление, через которое противник еще может отступать».

Взятие Соледара облегчит дальнейшее продвижение российских войск, однако пока украинский гарнизон города продолжает сопротивляться, не считаясь с потерями, признал Пушилин.

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг бегство украинских войск из Соледара и Артемовска. В последние дни обе стороны подтверждают тяжелые бои, преимущественно в районе Соледара и в его городской черте.