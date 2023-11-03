Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Пушилин вручил депутату-добровольцу из Татарстана знак отличия «За заслуги перед ДНР»
Депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев награжден знаком отличия «За заслуги перед ДНР» Данную награду он получил по указу главы региона Дениса Пушилина за личное мужество и героизм, проявленные при защите региона.
Кроме Шарафиева к награде представили еще 19 бойцов. Все они - служащие 7-й штурмовой Святого Георгия добровольческой бригады и 13-го батальона боевого армейского резерва Союза добровольцев Донбасса.
Военнослужащие получили знаки отличия «Георгиевский крест», «За заслуги перед ДНР», медали «За отвагу» и «За храбрость».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»