Пушилин вручил депутату-добровольцу из Татарстана знак отличия «За заслуги перед ДНР»

Депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев награжден знаком отличия «За заслуги перед ДНР» Данную награду он получил по указу главы региона Дениса Пушилина за личное мужество и героизм, проявленные при защите региона.

Кроме Шарафиева к награде представили еще 19 бойцов. Все они - служащие 7-й штурмовой Святого Георгия добровольческой бригады и 13-го батальона боевого армейского резерва Союза добровольцев Донбасса.

Военнослужащие получили знаки отличия «Георгиевский крест», «За заслуги перед ДНР», медали «За отвагу» и «За храбрость».