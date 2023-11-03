news_header_top_970_100
Руc Тат
СВО 3 ноября 2023 14:31

Пушилин вручил депутату-добровольцу из Татарстана знак отличия «За заслуги перед ДНР»

Скопировать ссылку

Депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев награжден знаком отличия «За заслуги перед ДНР» Данную награду он получил по указу главы региона Дениса Пушилина за личное мужество и героизм, проявленные при защите региона.

Кроме Шарафиева к награде представили еще 19 бойцов. Все они - служащие 7-й штурмовой Святого Георгия добровольческой бригады и 13-го батальона боевого армейского резерва Союза добровольцев Донбасса.

Военнослужащие получили знаки отличия «Георгиевский крест», «За заслуги перед ДНР», медали «За отвагу» и «За храбрость».

#ДНР #ЛНР #военнослужащие #Награды
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100