Пушилин уволил со службы мобилизованных аспирантов из ДНР
Ранее мобилизованные аспиранты из Донецкой народной республики смогут вернуться домой. Указ об их увольнении со службы подписал врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Уволить с военной службы граждан, призванных на военную службы по мобилизации, получавших на момент их призыва образование соответствующего уровня впервые, обучавшихся по очной и очно-заочной формам обучения: в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре», — отмечается в тексте документа.
Напомним, что ранее по поручению Президента России Владимира Путина со службы были уволены студенты из ДНР и ЛНР, мобилизованные до вступления регионов в состав РФ.