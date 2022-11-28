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Ру Тат
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Политика
28 ноября 2022  21:34

Пушилин уволил со службы мобилизованных аспирантов из ДНР

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Ранее мобилизованные аспиранты из Донецкой народной республики смогут вернуться домой. Указ об их увольнении со службы подписал врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Уволить с военной службы граждан, призванных на военную службы по мобилизации, получавших на момент их призыва образование соответствующего уровня впервые, обучавшихся по очной и очно-заочной формам обучения: в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре», — отмечается в тексте документа.

Напомним, что ранее по поручению Президента России Владимира Путина со службы были уволены студенты из ДНР и ЛНР, мобилизованные до вступления регионов в состав РФ.

#ДНР
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