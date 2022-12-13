Пушилин: Удары по энергообъектам Украины приближают военное поражение Киева

Нанося массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры, российские военные приближают военное поражение Киева, заявил врио ДНР Денис Пушилин. Он пояснил, что в первую очередь они затрудняют украинским военным логистику и коммуникации между подразделениями.

«[Удары] делают невозможным функционирование в полной мере ремонтных баз там, где вооруженные формирования Украины ремонтируют свою технику, и, конечно же, в целом это создает те условия, при которых абсолютно точно военное поражение оставшейся части Украины просто приближается», – сказал он РИА Новости.

Напомним, наносить удары по украинской инфраструктуре российские военные начали 10 октября – спустя два дня после теракта на Крымском мосту, в котором Минобороны РФ обвинило украинские спецслужбы. Президент РФ Владимир Путин назвал удары ответом на действия украинских властей.

Ранее Пушилин также сообщил о ситуации на фронте, отметив, что хотя она остается сложной, российские военные постепенно продвигаются вперед по нескольким ключевым направлениям.