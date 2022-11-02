Пушилин: Союзники продвигаются вперед почти на всех направлениях в ДНР

Союзные силы продвигаются вперед почти на всей линии соприкосновения в Донецкой народной республике. Об обстановке в регионе рассказал врио губернатора ДНР Денис Пушилин.

«В целом по всей линии соприкосновения практически везде наши ребята продвигаются вперед, несмотря на то что противник подбрасывает свежие резервы. Не всегда подготовленные, но с потерями противник не считается, и это тоже нужно учитывать», — отметил он в своем телеграм-канале.

Так, объяснил Пушилин, есть успехи на марьинском направлении, в том числе позиции, занятые в самом населенном пункте. Его освобождение позволит в дальнейшем отодвинуть противника на расстояние, необходимое для прекращения обстрелов Донецка.

Кроме того, продвижение союзников отмечается в районе Курдюмовки, на угледарском направлении ведутся бои за Павловку, а на артемовском — для освобождения самого Артемовска. На авдеевском направлении тоже продолжаются бои, заключил он.