Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы России освободили всю территорию юга региона. По его словам, ключевым этапом стало взятие населенного пункта Камышеваха, которое позволило полностью установить контроль над всеми городами и районами в этом направлении. Об этом он заявил в своем Телеграм-канале.

Пушилин подчеркнул, что это событие имеет большое значение для республики, выразив особую благодарность бойцам группировки войск «Восток», участвовавшим в операции.

Он также отметил, что российские военнослужащие продолжают продвижение на территории Днепропетровской области, где создают условия для укрепления безопасности населенных пунктов ДНР.

Ранее Минобороны РФ сообщило о взятии Камышевахи. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов уточнил, что этот населенный пункт стал последним в ДНР, который должна была освободить группировка «Восток».