Пушилин сообщил о зачистке всех высотных домов в Марьинке

Все высотные дома в Марьинке к западу от Донецка зачищены и контролируются российскими войсками. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.

«В самом населенном пункте Марьинка все высотки уже зачищены и контролируются нашими подразделениями, – рассказал он. – Мы видим работу наших военнослужащих, которые метр за метром зачищают территорию. Рассчитываем, что в самое ближайшее время Марьинка полностью перейдет под контроль Донецкой Народной Республики».

Ранее он рассказывал, что город находится почти под контролем российских вооруженных сил, однако украинским подразделениям удалось закрепиться в жилом секторе на окраине. Пушилин отмечал, что ВСУ выстраивали мощную оборону Марьинки в течение 8 лет, оборудовав огневые точки, траншеи и окопы как вдоль домов, так и под ними.