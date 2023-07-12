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Пушилин сообщил о переходе российских войск в контратаку на краснолиманском направлении
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ВС РФ перешли в контратаку на Краснолиманском направлении в ДНР, передает РИА Новости слова главы региона Дениса Пушилина.
«Краснолиманское направление. Там ребята действительно перешли в контратаку, достаточно и резервы свои подтянули», — сказал он.
Также, по данным агентства, российские бойцы начали наступление на Авдеевском направлении.
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