news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 12 июля 2023 11:24

Пушилин сообщил о переходе российских войск в контратаку на краснолиманском направлении

Скопировать ссылку
news_top_970_100

ВС РФ перешли в контратаку на Краснолиманском направлении в ДНР, передает РИА Новости слова главы региона Дениса Пушилина.

«Краснолиманское направление. Там ребята действительно перешли в контратаку, достаточно и резервы свои подтянули», — сказал он.

Также, по данным агентства, российские бойцы начали наступление на Авдеевском направлении.

#спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное