Пушилин сообщил, что ВСУ нанесли удар по Волновахе с помощью HIMARS

Удар по городу Волноваха нанесли украинские военные, используя западные реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Сейчас информация скорректировалась, все-таки HIMARS: одна ракета в само здание, вторая на стоянку. Били умышленно», — приводит слова врио руководителя ДНР ТАСС.

Обстрел города произошел накануне. В МЧС ДНР сообщили, что из административного здания в Волновахе удалось спасти трех человек.

По мнению Пушилина, украинская сторона начала активнее обстреливать территорию республики перед предстоящим саммитом НАТО, который 11-12 июля пройдет в Вильнюсе.