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Политика
10 февраля 2023  16:23

Пушилин: Российские военные закрепились на юге Угледара, началась эвакуация

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Российским военным удалось закрепиться в южной части Угледара. После этого началась эвакуация мирных жителей в Волноваху, которая полностью контролируется ВС РФ. Об этом со ссылкой на врио главы ДНР Дениса Пушилина сообщает РИА Новости.

Пушилин добавил, что Киев продолжает переброску резервов в город, а также строит дополнительные линии обороны за его пределами.

Ранее советник врио главы региона рассказал, что российские военные взяли Угледар в полукольцо.

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