Пушилин: Российские военные закрепились на юге Угледара, началась эвакуация
Российским военным удалось закрепиться в южной части Угледара. После этого началась эвакуация мирных жителей в Волноваху, которая полностью контролируется ВС РФ. Об этом со ссылкой на врио главы ДНР Дениса Пушилина сообщает РИА Новости.
Пушилин добавил, что Киев продолжает переброску резервов в город, а также строит дополнительные линии обороны за его пределами.
Ранее советник врио главы региона рассказал, что российские военные взяли Угледар в полукольцо.