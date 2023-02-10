Пушилин: Российские военные закрепились на юге Угледара, началась эвакуация

Российским военным удалось закрепиться в южной части Угледара. После этого началась эвакуация мирных жителей в Волноваху, которая полностью контролируется ВС РФ. Об этом со ссылкой на врио главы ДНР Дениса Пушилина сообщает РИА Новости.

Пушилин добавил, что Киев продолжает переброску резервов в город, а также строит дополнительные линии обороны за его пределами.

Ранее советник врио главы региона рассказал, что российские военные взяли Угледар в полукольцо.