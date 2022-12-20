Пушилин: Российские военные теснят ВСУ в частный сектор Марьинки

Российские военные продолжают зачистку Марьинки от бойцов ВСУ. Сейчас противника оттесняют в частный сектор, где ему будет сложнее обороняться, объяснил в интервью кананлу «Звезда» врио главы ДНР Денис Пушилин.

«До освобождения Марьинки осталось совсем немного <...>. Сейчас осталась небольшая часть высоток, и после их зачистки мы сможем противника отгонять в частный сектор, он практически разрушен, и там зацепиться противнику не за что. Соответственно, у нас открывается уже несколько направлений для продвижения подразделений: как направление Кураховки, так и Красногоровки», — отметил он.

Пушилин подчеркнул, что такой ход событий позволит ВС России образовать «своеобразные клещи, в том числе и на авдеевском направлении». Отсюда, напомнил врио главы народной республики, противник наносит удары по Донецку и Ясиноватой.

Он напомнил, что ВСУ готовили Марьинку к обороне в течение восьми лет. Здесь создано множество огневых точек, траншей, окопов, в том числе пролегающих под домами мирных жителей и рядом с ними. Подвалы зачастую служат им базами и убежищами.