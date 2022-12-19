Пушилин рассказал о зачистке центра Марьинки от ВСУ

Центр Марьинки уже зачищен от украинских войск, противник может удерживаться лишь на небольшой части населенного пункта. Об этом в эфире канала «Россия 24» рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

«В самой Марьинке центр города зачищен от противника. Те высотки, которые служили укреплением противника, практически находятся под контролем», — объяснил он.

По его словам, остается лишь небольшой участок, где могут находиться бойцы ВСУ. После его освобождения российские военные двинутся в направлении Красногоровки.

«Что касается авдеевского направления, здесь силы сконцентрированы на освобождении Первомайского, что тоже открывает определенные возможности для освобождения дальнейшего», — добавил Пушилин.

Он уточнил, что ВСУ продолжают атаковать в районе Майорска, однако ВС России все же продвигаются в направлении Дзержинска.

Говоря о донецком направлении, врио главы ДНР сообщил о продолжении дозачистки противника в Яковлевке. На артемовском направлении ВСУ по-прежнему формируют ударные силы в районе Часова Яра.

«Ситуацию стараемся держать под контролем и минимизировать резервы, которые в огромных количествах пытается бросать, чтобы удержать Артемовск, противник», — подчеркнул Денис Пушилин.

Напомним, 15 декабря врио главы региона сообщал, что Марьинка освобождена от ВСУ на 80%.