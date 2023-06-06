Пушилин рассказал о сложной ситуации на флангах в Артемовске

На флангах в Артемовске сохраняется «стабильно сложная» ситуация, заявил врио ДНР Денис Пушилин. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают город с беспилотников, из-за чего направлять туда МЧС и МВД небезопасно.

«Заводить туда [в Артемовск] больше гражданских служащих пока не представляется возможным. [ВСУ] расстреливают город, непосредственно используют беспилотники. <...>», – цитирует его ТАСС.

В то же время председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал «тревожной» ситуацию на запорожском направлении. «Важно понимать, что нынешнее крупномасштабное, как его предъявили, наступление – это всего лишь разминка перед основными событиями на запорожском театре военных действий», – сказал он.

Напомним, Минобороны сообщило, что этой ночью пресекли наступление ВСУ на южнодонецком направлении. Киев понес потери в количестве 1,5 тыс. военных, 28 танков, том числе 8 германских Leopard и другого вооружения. О том, что украинские военные приступили к контрнаступлению, военное ведомство сообщило накануне.