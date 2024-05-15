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Общество 15 мая 2024 15:12

Пушилин рассказал о сферах, в которых ДНР планирует сотрудничать с Татарстаном

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Донецкая народная республика планирует развивать сотрудничество с Татарстаном в химической промышленности, машино- и станкостроении, металлургии и других важных сферах. Об этом в ходе KazanForum рассказал журналистам глава ДНР Денис Пушилин.

«Традиционными для ДНР [областями экономической деятельности] являются металлургия, угольная отрасль, машиностроение, химическая отрасль. Последняя раскроет свой потенциал немного позже с возможностью обеспечить безопасность по мере того, как отодвигается линия фронта. Также это фармацевтика, на которую мы тоже акценты планируем делать с учетом потребностей и с учетом необходимости замещения ряда препаратов, которые точно востребованы будут на территории Российской Федерации», — прокомментировал имеющиеся перспективы Пушилин.

В ДНР нацелены и на взаимодействие с Татарстаном в сельскохозяйственной отрасли, которая ранее была нехарактерна для региона.

«Сейчас ситуация поменялась. Помимо развития промышленности мы видим необходимость создания условий, чтобы на полках магазинов для наших жителей появлялась качественная продукция», отметил глава Донецкой народной республики.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям (с подробной программой можно ознакомиться на сайте международного мероприятия) KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.
#KAZANFORUM-2024 #ДНР
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