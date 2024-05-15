Пушилин рассказал о сферах, в которых ДНР планирует сотрудничать с Татарстаном

Донецкая народная республика планирует развивать сотрудничество с Татарстаном в химической промышленности, машино- и станкостроении, металлургии и других важных сферах. Об этом в ходе KazanForum рассказал журналистам глава ДНР Денис Пушилин.

«Традиционными для ДНР [областями экономической деятельности] являются металлургия, угольная отрасль, машиностроение, химическая отрасль. Последняя раскроет свой потенциал немного позже — с возможностью обеспечить безопасность по мере того, как отодвигается линия фронта. Также это фармацевтика, на которую мы тоже акценты планируем делать с учетом потребностей и с учетом необходимости замещения ряда препаратов, которые точно востребованы будут на территории Российской Федерации», — прокомментировал имеющиеся перспективы Пушилин.

В ДНР нацелены и на взаимодействие с Татарстаном в сельскохозяйственной отрасли, которая ранее была нехарактерна для региона.

«Сейчас ситуация поменялась. Помимо развития промышленности мы видим необходимость создания условий, чтобы на полках магазинов для наших жителей появлялась качественная продукция», — отметил глава Донецкой народной республики.