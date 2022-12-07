Пушилин призвал предприятия Татарстана принять участие в восстановлении Донбасса

Предприятия Татарстана могли бы локализовать выпуск своей продукции в Донбассе для восстановления разрушенных сел и городов. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин на Татарстанском машиностроительном форуме в Казани.

Выступая на пленарной сессии, Пушилин напомнил, что Донбасс всегда был регионом, обладающим мощным промышленным потенциалом.

«Машиностроение в республике нацелено на восстановление производства. Отрасль представлена 72 промышленными предприятиями. Это 21% то общего количества предприятий республики. Теперь, когда мы стали субъектом России, для машиностроительной отрасли республики открываются большие возможности по реализации своего потенциала и наращивания производства. Интеграция Донецкой народной республики в экономическую систему России позволяет наладить эффективные кооперационные связи между машиностроительными предприятиями, научно-исследовательскими институтами, а также иными отраслями промышленности», – сказал он.

Пушилин пояснил, что машиностроительная отрасль республики способна реализовать свой потенциал не только в производстве продукции для угольной и металлургической промышленности, но и в интеграции с машиностроительными предприятиями Татарстана.

«Отмечу, что в восстановлении инфраструктуры республики участвует значительное количество автомобильной, строительной и иной техники производства КАМАЗ. Правительство ДНР совместно с КАМАЗом создает сервисные центры по обслуживанию и ремонту автотехники этого предприятия на нашей территории. Отмечу, что значительная часть машиностроительных предприятий Донецкой республики имеет возможности организации локального выпуска продукции совместно с производителями из Татарстана для обеспечения внутренней потребности по восстановлению Донбасса. Восстанавливать есть что, с учетом тех событий, которые мы наблюдаем», – отметил врио главы ДНР.