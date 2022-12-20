Пушилин попросил Путина усилить системы ПВО, чтобы отодвинуть ВСУ от Донецка

Украинские военные целенаправленно обстреливают жилые районы Донецка. С 2 по 18 декабря в городе погиб 21 человек, более 90 пострадали, а 460 домов получили повреждения. Такие данные на встрече с Президентом России Владимиром Путиным привел врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Я в связи с этим просил бы вас, вот ходатайствовал уже по увеличению объемов современных систем ПВО и усилению работы контрбатарейной. Это позволит нам добиться того, чтобы уже окончательно не стреляли по нашим крупным конгломерациям, чтобы отодвинуть противника», — приводит его слова ТАСС.