Пушилин: подразделения ДНР продвигаются, сжимая кольцо вокруг Авдеевки

Подразделения Народной милиции ДНР и российские военные продолжают продвигаться вперед, успехи есть на марьинском и артемовском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Это по его словам, позволяет приблизиться к местам, с которых ведутся обстрелы республики.

«Наши подразделения продолжают продвигаться, в том числе сжимая кольцо вокруг Авдеевки, приближаясь к тем точкам, с которых сейчас ведется обстрел по жилым районам Донецка» – сказал Пушилин в видеообращении в своем телеграм-канале.

Под обстрелом находятся крупные города – так, как Донецк, Макеевка и Горловка, добавил глава ДНР.

«Ребята делают все возможное, понимая, что здесь находятся их семьи, близкие, и противника нужно отодвинуть как можно быстрее, лишив его возможности обстреливать наши города. Успехи есть и на марьинском направлении, и на артемовском направлении. На угледарском напарвлении подавляются попытки противника контратаковать. Ребята не стоят на месте, продивагются только вперед», – сказал Пушилин.

Напомним, ранее также Минобороны РФ сообщало об успехах на донецком направлении – в частности, под контроль российских сил перешли села Белогоровка, Курдюмовка и Перше Травня на территории ДНР.