Пушилин поблагодарил Минниханова за поддержку эвакуированных из Донбасса

Татарстан оказал большую поддержку Донбассу гуманитарной помощью и размещением вынужденных переселенцев. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин на Татарстанском машиностроительном форуме в Казани.

«В самом начале специальной военной операции Президент республики Рустам Минниханов поручил вашему Правительству оказать поддержку эвакуированным жителям Донбасса, и наших граждан радушно встретили, обеспечили всем необходимым. Кроме того, из Татарстана регулярно направлялись фуры с гуманитарной помощью для наших жителей, которая была особенно нужна на освобожденных территориях. Для нас очень важна поддержка неравнодушных жителей Татарстана», – сказал Пушилин.

На территории «Казань Экспо» сегодня открылся Татарстанский машиностроительный форум, в работе которого принимают участие представители крупнейших машиностроительных компаний России и ближнего зарубежья.