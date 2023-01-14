news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
14 января 2023  16:00

Пушилин ответил на сообщения о переносе столицы ДНР из Донецка в Мариуполь

news_top_970_100

Сообщения о том, что в ближайшее время якобы столица Донецкой народной республики будет перенесена из Донецка в Мариуполь являются ложными, заявил глава республики Денис Пушилин. Он опроверг эту информацию, подчеркнув, что столицей навсегда останется Донецк.

«Данное предположение не соответствует действительности. Вопрос не обсуждается даже.
Столица Донецкой Народной Республики был и будет — город-герой Донецк», – написал он в своем телеграм-канале.

О перспективе переноса административного центра в Мариуполь сообщали, в частности, телеграм-каналы и некоторые СМИ. В таких сообщениях подчеркивалось, что город сделают столицей «как только будет завершена большая стройка».

Напомним, об освобождении Мариуполя министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Президенту Владимиру Путину 21 апреля. При этом на заводе «Азовсталь» оставались заблокированными украинские военные. В плен они сдались в середине мая. В общей сложности, оборону украинские силы держали 86 дней.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное