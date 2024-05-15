Пушилин: Отношения с Татарстаном были выстроены раньше, чем ДНР стала субъектом России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Взаимодействие Донецкой Народной Республики с Татарстаном во многих сферах было выстроено гораздо раньше, чем она стала субъектом РФ и задолго до начала специальной военной операции. Об этом журналистам на KazanForum рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

«Мы чувствовали поддержку и помощь на предыдущих этапах, дружеские связи выстраивались задолго до этого. Сейчас же мы видим, что многие военнослужащие защищают интересы и Донбасса, и Республики Татарстан. И за это отдельные слова благодарности. Теперь мы одна страна, и интересы тоже общие, абсолютно точно», – отметил Пушилин.

Он также рассказал, что между ДНР и Татарстаном хорошо налажено взаимодействие в гуманитарном, культурном планах. В рамках форума будут подписаны дополнительные соглашения, в которых детализируют это сотрудничество и формализуют соответствующие документы.

Ранее сообщалось, что Донецкая Народная Республика планирует развивать сотрудничество с Татарстаном в химической промышленности, машино- и станкостроении, металлургии и других важных сферах.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.