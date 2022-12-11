Из-за жалоб жителей Пушилин освободил от должности главу Дебальцева

Врио главы ДНР Денис Пушилин освободил от должности главу администрации Дебальцева Игоря Захаревича. Причиной стали жалобы населения на проблемы с восстановлением жилья, работу общественного транспорта и коммунальной сферы. Об этом сообщается на сайте временно исполняющего обязанности руководителя региона.

В пресс-службе напомнили, что сегодня Пушилин побывал в населенном пункте, где пообщался с местными жителями по поводу главы города. Те рассказали ему об отсутствии городского транспорта, некачественных либо незавершенных работах по восстановлению домов.

«Движение автобусов нерегулярное, люди не могут подстроиться, а со 2 декабря маршрут №1 вообще не ходит. После перехода на муниципальный транспорт стало намного хуже. Когда были частники, было лучше: мы знали расписание, и люди всегда могли уехать», — рассказала ему одна из участниц встречи.

Освобождение Захаревича от должности стало результатом данной поездки.