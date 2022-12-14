Пушилин оценил ущерб, нанесенный ДНР Украиной

С 2014 года Украина нанесла ДНР ущерб, предварительно оцененный в более 1,3 триллиона рублей. Такие подсчеты привел врио главы народной республики Денис Пушилин.

«Такие цифры ориентировочно подсчитывались, представитель Донецкой народной республики в Совете по правам человека Елена Шишкина эти цифры называла. То есть если говорить только по разрушенному жилью, то цифры очень приблизительные, с 14-го года — 1,3 триллиона рублей, даже более этой суммы», — объяснил он РИА Новости.

Пушилин отметил, что на самом деле ущерб намного превышает указанные цифры. К примеру, здесь не учтены разрушенные предприятия, инфраструктура, в том числе критическая. «Мы все считаем, все фиксируем, после победы разберемся», — подчеркнул он.