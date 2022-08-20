Пушилин об импортозамещенном оружии: «Чебурашка зверь еще тот, поражает сразу две цели»

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о планах применения реактивной системы залпового огня «Чебурашка» в ходе спецоперации. Созданное в ДНР оружие будут использовать служащие оперативно-боевого тактического формирования «Каскад», сообщил он.

«„Чебурашка“ — зверь еще тот. Может одновременно поражать две разные цели. Очень высокотехнологичное изделие с оригинальной программой управления, позволяющей быстро и точно производить наведение», – написал Пушилин в своем телеграм-канале. По его словам, бойцы высоко оценили новые ракетные системы. «Очень важный момент: полностью наша разработка и отечественное оснащение. Программу импортозамещения мы начали несколько лет назад, и вот теперь на территории республики производим такое мощное оружие», – добавил глава ДНР.

Он также рассказал о стационарных и мобильных изделиях «Туман-купол», тоже разработанных специалистами ДНР. По его словам, они устанавливают помехи, противодействующие беспилотникам малого класса. «Тоже все свое — от проекта до начинки. Очень нужная вещь для борьбы с дронами противника», – добавил глава республики.

Впервые РСЗО «Чебуршка» представили 9 мая на праздничном параде в Донецке. Тогда сообщалось, что производителем оружия является Донецкая инновационная компания.

Напомним также, что сегодня министр обороны Сергей Шойгу сообщил о начале серийного производства гиперзвуковых ракет «Циркон».