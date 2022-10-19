Пушилин о введении военного положения: Сильно ничего не изменится, мы так живем уже давно

На жителях Донецкой народной республики введение военного положения никак не отразится, заявил глава республики Денис Пушилин. Мобилизация здесь уже завершилась, напомнил он, а остальные меры регионе действуют уже давно.

«Мы с вами живем в режиме военного положения уже на протяжении 8,5 лет со всеми вытекающими отсюда моментами – касающимися и комендантского часа и пересечения границы», – подчеркнул он в обращении к гражданам в своем телеграм-канале.

Также Пушилин пообещал вернуть из зоны проведения военной спецоперации студентов. «Мобилизация у нас уже прошла, но необходимы изменения, мы сейчас стараемся ситуацию исправить. Я являюсь сторонником того, чтобы наши студенты вернулись с фронта, вернулись к учебе. И равно как это сейчас происходит в других субъектах Российской Федерации где студенты не мобилизуются, а учатся».

Напомним, сегодня Президент РФ Владимир Путин ввел в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях военное положение. «Средний уровень реагирования» введен в приграничных регионах России и режим базовой готовности во всех регионах за пределами Центрального федерального округа, в том числе – в Татарстане.