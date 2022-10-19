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Ру Тат
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Политика
19 октября 2022  18:55

Пушилин о введении военного положения: Сильно ничего не изменится, мы так живем уже давно

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На жителях Донецкой народной республики введение военного положения никак не отразится, заявил глава республики Денис Пушилин. Мобилизация здесь уже завершилась, напомнил он, а остальные меры  регионе действуют уже давно.

«Мы с вами живем в режиме военного положения уже на протяжении 8,5 лет со всеми вытекающими отсюда моментами – касающимися и комендантского часа и пересечения границы», – подчеркнул он в обращении к гражданам в своем телеграм-канале.

Также Пушилин пообещал вернуть из зоны проведения военной спецоперации студентов. «Мобилизация у нас уже прошла, но необходимы изменения, мы сейчас стараемся ситуацию исправить. Я являюсь сторонником того, чтобы наши студенты вернулись с фронта, вернулись к учебе. И равно как это сейчас происходит в других субъектах Российской Федерации где студенты не мобилизуются, а учатся».

Напомним, сегодня Президент РФ Владимир Путин ввел в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях военное положение. «Средний уровень реагирования» введен в приграничных регионах России и режим базовой готовности во всех регионах за пределами Центрального федерального округа, в том числе – в Татарстане.

 

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