Пушилин назвал ситуацию на флангах под Артемовском тяжелой, но контролируемой

Ситуация на линии боевого соприкосновения на флангах под Артемовском остается очень тяжелой, но под контролем ВС России. Об этом врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал в эфире канала «Россия 24».

«Что касается флангов: ситуация контролируемая, очень тяжелая, сложная, но контролируемая», — приводит его слова ТАСС.

Пушилин отметил, что противник продолжает обстрелы города. Он пояснил, что деятельность российских военных в Артемовске выстраивается с учетом замены подразделений.

«Мы сейчас уже организовали работу в рамках штаба по оказанию помощи освобожденным территориям, полноценная работа штаба затруднена продолжающимися обстрелами как с использованием артиллерии, так и с использованием беспилотных летательных аппаратов», — рассказал врио главы ДНР.

Восстановительные работы в городе пока будут сконцентрированы на разминировании территории, после чего сделают «соответствующие подсчеты как по срокам, так и по задействованным ресурсам».