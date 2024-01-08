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Пушилин назвал Одессу и Николаев русскими городами, которые нужно взять под контроль РФ
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин уверен в том, что России нужно взять под свой контроль Одессу и Николаев. Об этом передает РИА Новости.
«Это наши русские города, которые в силу разных обстоятельств <...> вот к этому все это привело», — подчеркнул руководитель региона.
Пушилин назвал Одессу русским городом, появившимся «по повелению» Екатерины II, а николаевские земли, по его словам, были «отбиты у крымского ханства».
Летом 2022 года глава ДНР уже заявлял о необходимости освободить Киев, Одессу, Харьков и другие «основанные русскими» города.
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