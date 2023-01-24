Пушилин назвал Авдеевское направление одним из самых сложных в зоне проведения СВО

Российские военные продвигаются на Авдеевском направлении, хоть и с трудностями, сообщил врио ДНР Денис Пушилин. Он назвал это направление одним из самых трудных в зоне проведения военной спецоперации.

«Это, наверное, чуть ли ни одно из самых сложных направлений именно в данный период времени. Но у ребят боевой настрой, и есть определенные перспективы, чтобы перерезать пути снабжения противника», — приводит его слова РИА Новости.

Также Пушилин сообщил, что российские войска продвигаются на Угледарском направлении, в районе Великой Новоселовки. По его словам, в районе Угледара и Павловки идут постоянные артдуэли, позиционная борьба. «Каких-то рывков наши подразделения за последние дни не делали», – добавил глава ДНР.

Также, по данным Пушилина, в районе Соледара полностью зачищено село Краснопольевка, об освобождении которого накануне заявили в Минобороны. Этот населенный пункт являлся важным для перекрытия снабжения ВСУ, добавил Пушилин.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля прошлого года – в этот день о ее начале в обращении к жителям страны объявил Президент РФ Владимир Путин.