Пушилин: Наступает переломный момент в освобождении всей ДНР

В освобождении всей территории Донецкой народной республики наступает переломный момент. Об этом заявил врио главы региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Освобождение Соледара кратно увеличивает возможности для освобождения Артемовска и Северска. Это ведет, во-первых, к очередному крушению символов [непобедимости], которые раздувались украинской пропагандой, – перечислил Пушилин. – Второе – это долгожданный выход на плацдарм cлавянского и краматорского направлений. Это на самом деле подготовка переломного момента к освобождению всей Донецкой народной республики».

Накануне основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что подразделения «Вагнера» взяли под контроль всю территорию города Соледара в Донбассе.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.