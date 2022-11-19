Пушилин: Мы продвигаемся по всей линии фронта, но не так быстро, как хотелось бы

Подразделения Народной милиции ДНР и российские военные продвигаются вперед по всей линии фронта, заявил глава республики Денис Пушилин. При этом он признал, что ведутся тяжелые бои за каждый населенный пункт.

«Да, это не такие как нам хотелось бы быстрые продвижения и ежедневные освобождения населенных пунктов. С учетом сложившихся факторов и обстоятельств мы видим, что каждый населенный пункт, даже небольшой, имеет значение как для нас, так и для противника. Противник предпринимает все, что может, чтобы удержать их», – сказал глава ДНР на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

В качестве примера успешного продвижения вперед он привел освобождение Майорска и поселка Опытное, о чем на этой неделе сообщили в Минобороны РФ. «Противник серьезно упирался, но нам важно было кардинально улучшить позиции наших подразделений для дальних шагов освободительной операции. С этим справились».

В направлении Павловки Угледара и Артемовска ситуация сложная, идут бои, но «дом за домом, улица за улицей» новые населенные пункты освобождаются, заявил Пушилин.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин.