Пушилин: Марьинка уже практически находится под контролем российских военных

Город Марьинка в Донецкой народной республике почти перешел под контроль Вооруженных сил РФ, противник закрепился на окраинах в жилом секторе. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Практически уже населенный пункт под нашим контролем. Но, тем не менее, на окраинах противнику удалось закрепиться в жилом секторе, немногочисленных застройках. Это вносит отпечаток на сроки освобождения данного населенного пункта», – пояснил руководитель региона.

Он также заявил, что в освобождении всей территории народной республики наступает переломный момент.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.