Пушилин: Марьинка уже практически находится под контролем российских военных
Город Марьинка в Донецкой народной республике почти перешел под контроль Вооруженных сил РФ, противник закрепился на окраинах в жилом секторе. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.
«Практически уже населенный пункт под нашим контролем. Но, тем не менее, на окраинах противнику удалось закрепиться в жилом секторе, немногочисленных застройках. Это вносит отпечаток на сроки освобождения данного населенного пункта», – пояснил руководитель региона.
Он также заявил, что в освобождении всей территории народной республики наступает переломный момент.