Пушилин: Клещеевка под Артемовском находится под контролем российской армии

Находящееся в пригороде Артемовска село Клещеевка находится под контролем российских военных, заявил врио Донецкой народной республики Денис Пушилин. При этом высоты на северо-западе от населенного пункта все еще контролируются Вооруженными силами Украины, сообщил он.

«Клещеевка, по последней информации, под нашим контролем», — сказал Пушилин, подчеркнув, что село подвергается постоянным обстрелам ВСУ (цитата по РИА Новости).

В то же время российские военные пресекли попытку провести ротацию на северо-западе от Клещеевки, сообщил глава региона. Украинские подразделения, которые зашли на высоту, находятся «на последнем издыхании», утверждает Пушилин.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что в селе находятся бойцы спецназа «Ахмат» и военнослужащие полка «Север-Ахмат», а также другие российские подразделения. Он опубликовал видео с военными в населенном пункте, опровергнув таким образом сообщения о якобы взятии Клещеевки силами ВСУ.