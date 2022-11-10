Пушечный двор Казани экспонирует 200 предметов вооружения черкесов из Нацмузея Адыгеи

В Музее Пушечного двора музея-заповедника «Казанский Кремль» 11 ноября откроется выставка «Эволюция вооружения адыгского воина от древности до нового времени» из фондов Национального музея Республики Адыгея. В Казань привезут более двухсот экспонатов – это элементы экипировки адыгского воина и конского снаряжения, холодное и огнестрельное оружие разных археологических эпох и исторических периодов с VIII века до н.э. до XXI века нашего времени.

Среди экспонатов есть настоящие археологические находки – боевые топоры, наконечники копий и стрел, мечи, кинжалы, украшения конской сбруи и детали экипировки. Глядя на такие предметы, можно проследить эволюцию военного снаряжения адыгов от раннего железного века до позднего Средневековья. Образцы защитного вооружения, метательного и огнестрельного оружия XVIII-XXI веков – этнографическая часть выставки. Это, например, рубаха-оберег темиргоевского князя Джамбулата Болотокова, шлем и налокотники первой половины XVIII века, изготовленные для Ахмед-Гирей султана, сына крымского хана Давлет-Гирея, а также работы мастеров XX-XXI веков.

«На открытие выставки приедет и группа сотрудников Национального музея Республики Адыгея. Для первых посетителей они проведут ознакомительную экскурсию. С декабря экскурсию по выставке будут проводить уже наши научные сотрудники, познакомившись и проработав материал», – сообщил «Татар-информу» руководитель Музея Пушечного двора Казанского Кремля Александр Расходчиков.

Увидеть оружие и военное снаряжение черкесов в Музее Пушечного двора можно будет до 16 апреля.