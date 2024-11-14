Пуртов: Тюменская область равняется на Татарстан в части туристического потенциала

Тюменская область равняется на Татарстан в части туристического потенциала. Об этом заявил журналистам гендиректор фонда «Инвестиционное агентство» Тюменской области Николай Пуртов на втором Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

«Татарстан близок Тюменской области по своему культурному и духовному наследию. Республика близка нашему региону с точки зрения промышленности. В Татарстане развиваются нефтегазовая промышленность, нефтехимия. У нас тоже. Здесь наши взаимные перспективы очевидны. Наши инвесторы присутствуют на выставке форума в “Казань Экспо”. Китайским инвесторам, которые заходят к нам, интересен и Татарстан. Мы как регионы можем здесь взаимодействовать», – сказал Пуртов.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Он добавил, что Тюменская область также планирует развивать сотрудничество с Китаем по линии туризма.

«Сегодня мы ограничены в турпотоке в отличие от Татарстана. Это потому, что у нас нет прямого авиасообщения с Китаем», – отметил директор фонда.

Однако, по его словам, в Тюменской области разработали программу для китайских туристов «Москва плюс». Туристы из Китая могут приехать в Москву и оттуда вылететь в Тюмень. «Туристы имеют возможность прилететь к нам на три дня. У нас есть специальные туристические маршруты культурного, познавательного и рекреационного направлений», – уточнил Пуртов.

Он подчеркнул, что Тюменская область – «открывающийся регион для Китая». В прошлом году товарооборот составил около 700 млн долларов.

«В этом году находится на тех же отметках. Думаю, что будет рост, но небольшой. У нас увеличивается количество студентов из Китая. В прошлом году их было 99, сегодня уже обучается 130», – заметил директор фонда.

Пуртов также сообщил, что Тюменская область подписала инвестиционный меморандум с китайской госкорпорацией «Тайхэ Шэньси». Согласно документу, компания планирует инвестировать в экономику этого региона более 100 млн юаней для производства нефтегазовых труб и оборудования.