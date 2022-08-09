Purina остановила производство Friskies и Cat Chow в России

Компания Purina объявила об остановке производства некоторых кормов для кошек и собак из-за логистических трудностей. Об этом со ссылкой на представителя горячей линии компании сообщает ТАСС.

«Из-за логистических трудностей с поставками сырья остановлено производство и продажа кормов Friskies для кошек и для собак, Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog», — отметил собеседник агентства.

По его словам, приостановка не коснется продаж марок Purina One, Purina One Dog, Felix и Proplan.

Ранее Nestle, в которую входит Purina, объявила о приостановке торговых операций с Россией. Причиной стало проведение спецоперации на Украине, инициированной Президентом России Владимиром Путиным.