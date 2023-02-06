За год еще в 175 школах Казани появились пункты охраны

В татарстанской столице продолжают системную работу по усилению безопасности образовательных объектов. По итогам прошлого года в 175 учреждениях образования появились пункты охраны, на 271 объекте обновлены ограждения. Об этом на деловом понедельнике рассказал директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани Петр Королев.

Он отметил, что в прошлом году была проведена масштабная работа по усилению безопасности образовательных организаций города.

«В 271 учреждении заменены ограждения. Все учреждения оснащены системой контроля и управления доступом. Устранены предписания в части установки контрольно-пропускных пунктов (КПП) и средств снижения скорости. В 175 образовательных учреждениях оборудованы пункты охраны», – перечислил докладчик.

Он отметил, что потребность в мероприятиях по повышению безопасности учреждений образования сохраняется.

