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Пункты отбора на контрактную службу в РТ будут работать в майские праздники круглосуточно
В предстоящие майские праздники в Татарстане пункты отбора на контрактную службу будут работать без выходных, сообщили в Военкомате РТ.
«В республике с 9 по 12 мая пункты будут работать. На каждом из них, включая районные пункты отбора, будут круглосуточно дежурить инструкторы. Любой желающий заключить с Минобороны контракт может обратиться туда, получить информацию, подать заявление и документы», – уточнил офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Егор Горячев.
Егор Горячев добавил, что центр «Батыр» в праздники работать не будет, но на месте также будет дежурить инструктор, который поможет обратившимся со всеми интересующими их вопросами.
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