news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 4 мая 2024 11:38

Пункты отбора на контрактную службу в РТ будут работать в майские праздники круглосуточно

Скопировать ссылку

В предстоящие майские праздники в Татарстане пункты отбора на контрактную службу будут работать без выходных, сообщили в Военкомате РТ.

«В республике с 9 по 12 мая пункты будут работать. На каждом из них, включая районные пункты отбора, будут круглосуточно дежурить инструкторы. Любой желающий заключить с Минобороны контракт может обратиться туда, получить информацию, подать заявление и документы», – уточнил офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Егор Горячев.

Егор Горячев добавил, что центр «Батыр» в праздники работать не будет, но на месте также будет дежурить инструктор, который поможет обратившимся со всеми интересующими их вопросами.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, д. 1/40, тел. 8843 221 44 52.
#служба по контракту
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2